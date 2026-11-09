Eskişehir'de son haftada uyuşturucu operasyonlarında 59 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Eskişehir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 02-08 kasım 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışmaların bilançosunu paylaştı. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 44 olaya müdahale edilirken, haklarında işlem yapılan 59 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 51 şahıs ise serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda; 27,51 gram metamfetamin, 0,24 gram kokain, 4 bin 868 adet sentetik ecza hapı, 994,24 gram esrar, 11,22 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı