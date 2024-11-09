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Eskişehir'de Kış Manzarası: Don Olayı Çiftçileri Şaşırttı

Eskişehir'de Kış Manzarası: Don Olayı Çiftçileri Şaşırttı
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde sabah erken saatlerde hava sıcaklığının düşmesiyle sulama yapılan noktalardaki otlar buz tuttu. Don olayının etkisiyle güzel manzaralar oluştu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde sabah erken saatlerde hava sıcaklığının düşmesi ile çiftçilerin sulama yaptığı noktadaki otlar buz tuttu.

Şehrin birçok noktasında etkili olan soğuk hava, gece yaşanan don olayı ile birlikte güzel manzaraya sebep oldu. Sulama yapılan bölgede donan bitkiler, çiftçileri şaşırttı. Kırağı, Orhaniye Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Tarlanın bir kısmını kaplayan kırağı oldukça güzel görüntüler oluşturması ile dikkat çekti. Donmuş kırağıların oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekerken, bitkilerin üzerindeki kristaller güneş ışığı ile parıldadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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