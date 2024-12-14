Eskişehir'de Kar Yağışı Araçları Beyaza Bürüdü
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Çankaya Mahallesi'nde gece saatlerinde başladı. Soğuyan havalarla birlikte yağan kar, vatandaşları sevindirirken, araçların üzerini beyaz bir örtüyle kapladı.
Eskişehir'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etkisini gösterdi.
Odunpazarı İlçesi Çankaya Mahallesi'nde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, bölgedeki araçları beyaza bürüdü. Isınan havaların ardından kendini yeniden hissettiren soğuk ve yağan kar vatandaşları sevindirdi. Sabah erken saatlerde arabalarının üzerindeki karı gören vatandaşlar oldukça şaşırdı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel