Üye Girişi
Haberler
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı
Ülkeyi yangın yerine çeviren devlet başkanı görevden alındı
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
İsrail, Esad'ın kardeşinin komuta ettiği karargahı vurdu
Esad'ın kardeşinin emrindeydi! Artık yerle yeksan
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var

Eskişehir'de Kar Yağışı Araçları Beyaza Bürüdü

Eskişehir'de Kar Yağışı Araçları Beyaza Bürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Çankaya Mahallesi'nde gece saatlerinde başladı. Soğuyan havalarla birlikte yağan kar, vatandaşları sevindirirken, araçların üzerini beyaz bir örtüyle kapladı.

Eskişehir'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etkisini gösterdi.

Odunpazarı İlçesi Çankaya Mahallesi'nde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, bölgedeki araçları beyaza bürüdü. Isınan havaların ardından kendini yeniden hissettiren soğuk ve yağan kar vatandaşları sevindirdi. Sabah erken saatlerde arabalarının üzerindeki karı gören vatandaşlar oldukça şaşırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
img

TOKİ'nin yaptığı evler sayesinde kiralar 30 binden 8 bine düştü
img

"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
HTŞ lideri Colani'den kadına 'Başını ört' talimatı
Duyduğu talimata önce şaşırdı sonra yerine getirdi
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

Son Dakika Haberleri

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.