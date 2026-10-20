Eskişehir'de 13 acil sağlık personeli oksijen tüpü güvenliği eğitimini tamamladı

Eskişehir'de 13 acil sağlık personeli oksijen tüpü güvenliği eğitimini tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, acil sağlık personeline yönelik oksijen tüpü ve sistemlerinin güvenli kullanımı eğitimini 16 Ekim 2026'da gerçekleştirdi. Ambulanslarda risk ve kazaların önlenmesi amacıyla düzenlenen programa 13 acil sağlık personeli katıldı.
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından acil sağlık personeline yönelik "Oksijen Tüpü ve Sistemlerinin Güvenli Kullanımı Eğitimi" gerçekleştirildi.
Ambulanslarda hayati önem taşıyan oksijen sistemlerinin doğru kullanımı ile muhtemel risk ve kazaların önlenmesi amacıyla düzenlenen eğitim, 16 Ekim 2026 tarihinde yapıldı. İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinesindeki programa 13 acil sağlık personeli katılım sağladı.
Acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve personel güvenliğini üst seviyede tutmak vizyonuyla periyodik aralıklarla tekrarlanan program, sistemlerin işleyişi ve güvenli müdahale yöntemlerine ilişkin bilgilendirmelerin ardından tamamlandı.