Eskişehir Büyükşehir'in Hasat Desteğinde Başvurular Tamamlandı

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi'nde başvurular tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen küçük ölçekli çiftçilerin 50 dekarlık arazisini hasat edecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi belgeli, 100 dekar altında tarlası olan çiftçileri kapsayan ve kontenjanı sınırlı olan projede, başvurular tamamlandı.

552 çiftçinin hasat desteği için başvurduğu projede, başvuranları, Değerlendirme Kurulu değerlendirecek. Ön değerlendirmenin ardından, destek almaya hak kazanan çiftçiler projeden faydalandırılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çiftçilerimizi desteklemek ve girdi maliyetlerinde yaşadıkları sıkıntıları azaltmak amacıyla Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi'ni başlattık. 100 dekarın altında tarlası olan çiftçimizin 50 dekara kadar olan hububatının hasat işlemlerini biz üstleniyoruz. Destekleme projemiz sınırlı kontenjana sahipti. Şartları taşıyan çiftçilerimiz, ilçelerde ilçe ESKİ abone merkezleri, Tepebaşı ve Odunpazarı kırsal mahallerinde yaşayan çiftçilerimiz için ise Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvurularını yaptı. 552 başvuru geldi ve ön değerlendirme için çalışmalar devam ediyor. Değerlendirme sonucunda hak kazanan üreticilerimiz proje desteğinden faydalanacak."