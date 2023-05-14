Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı: Artık milletimizin konuşma zamanı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, İstanbul Sarıyer'de bulunan Yeniköy İlkokulu'nda kullandı. Basın mensuplarına konuşan Çiller, "Bütün partilerimiz uzun süredir millete söylemek istediği her şeyi söylediler. Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı" dedi.

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu kullanmak için Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy İlkokuluna geldi. Çiller, seçmenleri selamlayarak oy sırasına girdi.

"ARTIK MİLLETİMİZİN KONUŞMA ZAMANI"

2336 numaralı sandığa oyu atan Çiller, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Çiller, "Bütün partilerimiz uzun süredir millete söylemek istediği her şeyi söylediler. Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Milletimiz ne derse o olacaktır. Böylece demokrasimizin mührü vurulacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Hem ülkemiz, hem milletimiz için, hem de tüm evren için" dedi.