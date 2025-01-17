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Eşiyle Tartışan Şahıs Kendini Vurarak Ağır Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde eşiyle tartışan İbrahim G., silahla kendini vurarak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan şahsın durumu ciddiyetini koruyor.

Eşiyle tartışan şahıs kendini vurdu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde eşiyle tartışan şahıs silahla kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. ile eşi arasında tartışma çıktı. Eşiyle tartışan şahıs, silahla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ÖMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eşiyle Tartışan Şahıs Kendini Vurarak Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
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