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Erzurum'da korkutan deprem

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Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, 7,5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15.27 'da meydana gelen deprem 7,5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Erzurum'daki depremin büyüklüğü 4.3 olarak belirtildi.

Erzurum'da korkutan deprem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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