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Erzurum Oltu'da eski esnaflardan Abdullah Taşçı kalp krizinden hayatını kaybetti

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Erzurum Oltu'da eski esnaflardan Abdullah Taşçı kalp krizinden hayatını kaybetti
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Erzurum'un Oltu ilçesinin eski ve tanınmış esnaflarından Abdullah Taşçı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Taşçı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip Aslanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinin eski ve tanınmış esnaflarından Abdullah Taşçı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oltu ilçesi Kemerkaya Mahallesi halkından olan Abdullah Taşçı, merhum Sadrettin Taşçı'nın oğlu, Nuri Taşçı'nın kardeşi ve Salih Taşçı'nın babasıydı.

Abdullah Taşçı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip Aslanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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