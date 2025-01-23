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Erzurum'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Erzurum'un Şenkaya ilçesi istikametinden Oltu yönüne giden otomobil, trafik levhasına çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü Gülten Akay ve eşi Burhan Akay yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Erzurum'da meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi istikametinden Oltu ilçesi yönüne ilerleyen Gülten Akay yönetimindeki 25 AAH 807 plakalı otomobil, saat 12.00 sularında Yolboyu rampasında trafik levhasına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araç sürücüsü Gülten Akay (50) ve eşi Burhan Akay (60) yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan 122 ambulansı, yaralıları Oltu Devlet Hastanesi acil polikliniğine taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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