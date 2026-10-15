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Erzurum'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde Dünya Ruh Sağlığı Günü programı düzenlendi

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Erzurum'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde Dünya Ruh Sağlığı Günü programı düzenlendi
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Erzurum Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral ile Uzm. Dr. Uğur Takım konuştu; müzik dinletisi ve pasta kesiminin ardından program sona erdi.

Dünya Ruh Sağlığı günü kapsamında Erzurum Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde farkındalık programı düzenlendi.

Programda İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Uğur Takım, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, konuşmasında Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün önemine değinerek Osmanlı dönemindeki bimarhane ve şifahane geleneği üzerinden ruh sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Uğur Takım ise ruh kavramının tarihsel gelişimine ve modern psikiyatrinin biyopsikososyal yaklaşımına değinerek ruh sağlığının yalnızca hastalıkların tedavisinden ibaret olmadığını; bireylerin toplumsal yaşama katılımlarının, bağımsızlıklarının ve iyileşme süreçlerinin desteklenmesinin önemini ifade etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen müzik dinletisi ve pasta kesimiyle devam eden program, katılımcıların bir araya geldiği keyifli anlara sahne oldu. Etkinlik, ruh sağlığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve dayanışmanın güçlendirilmesi mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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