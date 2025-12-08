Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut: "Sevgi köprüsü ile gönülden gönüle bağ kuruyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut: 'Sevgi köprüsü ile gönülden gönüle bağ kuruyoruz'
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 'Sevgi Köprüsü' Projesi, özel gereksinimli bireyler ile ailelerini gönüllülerle buluşturarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında gerçekleşen etkinlikte katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Sevgi Köprüsü" Projesi, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve koruma altındaki çocukları gönüllülerle buluşturmaya devam ediyor. Kentte sosyal hayata katılımı artırmayı hedefleyen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileler keyifli anlar yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı konuşmada projenin toplumsal dayanışmadaki önemine dikkat çekti. Aykut, şu ifadeleri kullandı: "Sevgi Köprüsü projemizle özel gereksinimli bireylerimizi, ailelerini ve koruma altındaki çocuklarımızı gönüllülerimizin desteğiyle bir araya getiriyoruz. Sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek, moral ve motivasyon sağlamak bizim için büyük bir sorumluluk. Gönülden gönüle bir köprü kuruyor, toplumsal dayanışmayı büyütüyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha umutluyuz."

Aykut, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen bu tür çalışmaların hem çocuklara hem de ailelere önemli destek sunduğunu belirterek projeye katkı sağlayan tüm gönüllülere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
