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Erzurum'da 'Minik Trafik Dedektifleri' Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'da 'Minik Trafik Dedektifleri' Etkinliği Düzenlendi
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2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Erzurum'da gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrenerek aile bilincine katkı sağladı. Etkinlikte çocuklara 'Trafik Dedektifi' rozetleri verildi.

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi ve Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Erzurum'da çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. "Minik Trafik Dedektifleri İşbaşında" adlı programda, çocuklar hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrenerek aileleriyle birlikte bilinçlenme fırsatı yakaladı.

Trafik Eğitmeni Polis Memuru Ahmet Erdem'in rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte minikler; kırmızı ışığın anlamını, emniyet kemerinin hayati önemini ve yaya geçitlerinin doğru kullanımını uygulamalı olarak deneyimledi. Etkinlik boyunca çocuklar yalnızca trafik kurallarını öğrenmekle kalmadı, büyüklerine örnek olacak davranışlar da sergiledi.

Programa katılan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi, bizlere aile bilincini güçlendirme ve çocuklarımızla birlikte toplumsal farkındalığı artırma konusunda önemli bir görev yüklüyor. Bugünkü etkinlikte çocuklarımız eğlenerek öğreniyor; bu yaşta kazandıkları trafik bilinci, yarının güvenli toplumunun temelini oluşturuyor. Aile içindeki bilinçli davranışlar, toplumsal dönüşümün anahtarıdır. Minik trafik dedektiflerimizi ve onları destekleyen tüm aileleri kutluyorum."

Programın sonunda çocuklara "Trafik Dedektifi" rozetleri ve katılım belgeleri verildi. Aileler ise bilgilendirme oturumlarıyla sürece aktif olarak dahil oldu.

"Minik adımlar, büyük farkındalık" sloganıyla hayata geçirilen bu etkinlik, trafikte güvenli bir gelecek için umut oldu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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