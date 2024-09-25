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Erzurum'da İmam Hatibe Anlamlı Teşekkür

Erzurum'da İmam Hatibe Anlamlı Teşekkür
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Erzurum'un Narman ilçesindeki Çimenler Mahallesi Camii'nde akşam namazı sonrası, iki vatandaş cami imamına teşekkür notu ve 400 TL bıraktı. İmam Ömer İpek, bu jestin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Erzurum'da camide namazını eda eden iki kişi camii imamı için not yazarak teşekkür etti.

Narman İlçe Müftülüğüne bağlı Çimenler Mahallesi Camii'nde akşam namazını kılan iki vatandaş, namazdan sonra cami imamına teşekkür notu bıraktı. Cami ve lavaboların temizliğini beğendikleri anlaşılan vatandaşların, İmam Hatibin rafta duran sarığına dayalı halde bıraktıkları notta, "Selamün Aleyküm değerli Hocam, akşam namazı için mola verdik. Caminizin ve abdesthanelerinizin temizliğine hayran kaldık. Sizleri ve sizin gibi din görevlilerini tebrik ediyoruz. Küçük bir emanet bırakıyoruz. WC'ler için sıvı sabun alabilirsiniz. Allah sizin gibilerin sayısını artırsın. Allah'a emanet ol. İki Müslüman." ifadeleri yer aldı.

Çimenli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ömer İpek, "Akşam Namazını kıldık eve gittim yatsı namazı için tekrar camiye geldim ezan okudum sarığımı ve cübbemi giymek için dolabımı açtığımda bir zarf gördüm üzerine hocamızın dikkatine yazılıydı. Zarfı açınca içerisinde bir not ve 400 TL para vardı." dedi.

"Bizler bu görevi başta Allah için yapmalıyız" diyen İmam Hatip İpek, "Camimize gelen cemaatimizin başımızın üstünde yeri var." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Ömer İpek erzurum Narman Yerel Yaşam Cami

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