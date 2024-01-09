Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü personelleri, Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Kızılay tarafından düzenlenen bağış etkinliklerine destek olmak amacıyla kan bağışı desteği devam ediyor. ESKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında kurulan Kızılay Kan Merkezine, personeller tam destek vererek özveriyle kan bağışı yaptılar. ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Sağlıklı her insanın kan vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Kan bağışı ile hem kendi sağlığımız açısından faydalı bir iş yaptığımızı hem de nice hayatlara umut verdiğimizi unutmayalım." dedi. - ERZURUM