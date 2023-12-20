Üye Girişi
Haberler

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Kasım Ayında 25 Bin 174 Yolcu Hizmet Aldı

Güncelleme:
Abone Ol

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kasım ayında 25 bin 174 yolcu ağırlandı. Ayrıca, 178 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi ve 198 ton kargo, posta ve bagaj taşındı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan kasım ayında 25 bin 174 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2023 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kasım ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 25 bin 174 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 178 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 198 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2023 yılının ocak- kasım aylarında toplam 366 bin 69yolcu, uçak trafiği 2 bin 786, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 71 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ulaşım Havacılık Turizm Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (8. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Melisa Yaren Aydınalp kimdir? Melisa Yaren Aydınalp neden gözaltına alındı? Bugün hangi diziler var? 20 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak belli oldu mu 2024? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Cevdet Arıkan neden öldü, ölüm sebebi ne? Tosun Paşa Suphi öldü mü? Cevdet Arıkan kimdir? Cevdet Arıkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Arıkan hayatı ve biyografisi! Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 20 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları son dakika! Süper Kupa finali Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında öldü ve ne iş yapıyordu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yerel seçimlerin saat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler? Balıkesir deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Balıkesir deprem şiddeti ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title