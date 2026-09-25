Haberler

Erzincan Valisi Aydoğdu, Jandarma Komutanı Altundarak'a taziye ziyaretinde bulundu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Aydoğdu, Jandarma Komutanı Altundarak'a taziye ziyaretinde bulundu.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayınvalidesi Gülser Kostak'ı kaybeden İl Jandarma Komutanı Can Altundarak'a taziye ziyaretinde bulundu. Aydoğdu, ziyarette merhume Kostak'a rahmet, Altundarak ve ailesine başsağlığı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayınvalidesi Gülser Kostak'ı kaybeden İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'a taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve beraberindeki birim amirleriyle Altundarak'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Merhume Gülser Kostak'a Allah'tan rahmet dileyen Aydoğdu, Altundarak başta olmak üzere ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Suudi Arabistan Müftüsü Favzan, Husilere karşı cihat ilan etti! Mekke'de sirenler çalmıştı

Suudi müftüden Husilere cihat ilanı! Türkiye'nin adımı tartışılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular

Rafael Leao'yu fena topa tuttular
Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, 57 yıl aradan sonra yarın İstanbul'da yapılacak

57 yıl sonra yeniden yapılıyor! İstanbullular ücretsiz izleyebilecek

Muğla'da diş tedavisi sonrası korkunç son! Rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Konya'da 741 obruk kayda geçti! Yaklaşık yarısı 100 yıl önce oluşmuş, sayı 2010'dan sonra hızla arttı

Tarlalarda dev çukurlar! 2010'dan sonra sayıları hızla arttı
Adana'da galericiler sitesinde 110 milyon liralık vurgun! 25 esnafa karşılıksız çek verip ortadan kayboldu

"Çek sağlam, kale gibi" dediler! 25 galerici aynı tuzağa düştü
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Ne yaptın Vedat? UEFA'nın kararı bekleniyor
Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı: 100 kere düşünün

Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı