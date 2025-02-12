Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

Kurultay soruşturmasında CHP'nin başını Kılıçdaroğlu yakmış
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Erzincan Valisi Aydoğdu, Güvenlik Toplantısına Katıldı

Erzincan Valisi Aydoğdu, Güvenlik Toplantısına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen video konferans toplantısına katıldı. Toplantıda güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilin Valisi ve güvenlik bürokrasisi ile toplantı gerçekleştirdi. Güvenlik ve asayiş ile ilgili hususların temel gündem maddeleri olarak ele alındığı toplantıya Erzincan'dan video konferans yoluyla Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Soylu'yu küplere bindiren iddia
img

Vahşi kaplan, 24 saat içinde aynı aileden iki kişiyi öldürdü
img

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.