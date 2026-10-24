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Erzincan protokolü, İl Jandarma Komutanı Altundarak ile iş birliğini görüştü

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Erzincan protokolü, İl Jandarma Komutanı Altundarak ile iş birliğini görüştü
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanı Can Altundarak'ı ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası iş birliği ve yürütülen çalışmalar kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, İl Jandarma Komutanı Altundarak ile bir araya gelen protokol üyeleri, kurumlar arası iş birliği ve yürütülen çalışmalar kapsamında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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