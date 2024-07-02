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Erzincan'ın Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinin kaymakamları değişti

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Erzincan'da Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinin kaymakamları değişti. Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre 3 ilçenin kaymakamı değişti ve 1 Vali Yardımcısı ataması yapıldı.

Erzincan'ın Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinin kaymakamları değişti.

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre Erzincan'da 3 ilçenin kaymakamı değişti, 1 Vali Yardımcısı ataması yapıldı.

Buna göre Bilecik Yenipazar Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atandı. Aydın Buzdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığına, Ankara Vali Yardımcısı Neslihan Kısa Duman Erzincan Tercan Kaymakamlığına, Nevşehir Acıgöl Kaymakamı İsmail Battal Erzincan Çayırlı Kaymakamlığına atandı.

Otlukbeli Kaymakamı Aydın Yanık Yozgat Boğazlıyan Kaymakamı oldu. Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı Yozgat Akdağmadeni Kaymakamı oldu. Çayırlı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe Siirt Vali Yardımcısı oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Otlukbeli Erzincan Çayırlı Tercan Yerel Politika Güncel Haberler

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