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Erzincan haberleri: Silajlık mısır hasadı Erzincan'da başladı

Yerel Haberler

Erzincan yerel yerel haberine göre Silajlık mısır hasadı Erzincan'da başladıERZİNCAN Erzincan'da yoğun bir şekilde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı.

Silajlık mısır hasadı Erzincan'da başladı

ERZİNCAN Erzincan'da yoğun bir şekilde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı. Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırda bu sene verim yüz güldürdü.

Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır silajında ilk hasadı yaptı. Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları silaj makineleri ile biçmeye başladı. Merkez Kavakyolu Beldesinde silaj hasadı yapan çiftçiler bu sene verimin iyi olduğunu belirtti.

Hasat yapan çiftçilerden Kavakyolu Beldesi Gölcük Mahallesi Muhtarı Gürsel Doğan, "Bugün mısır hasadına başladık. Hasadı zor şartlar altına yapıyoruz. Burası 9 dönüm bir arazi, hasat süresi ise 3 saat kadar sürüyor. Kışın hayvanlara yedirmek için silaj haline getireceğiz. Daha sonra kış boyunca hayvanların besin ihtiyacını karşılayacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Yerel

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