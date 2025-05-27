Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2636 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2636 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Tercan ilçesinde düzenlediği operasyonda 2636 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu ve 1 gram esrar maddesi ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN - Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan ili Tercan ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda mülki sınırları içerisinde 1 mera arazisi ile 3 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 bin 636 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 1 gram esrar maddesi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 1 kişi tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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