Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2636 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Tercan ilçesinde düzenlediği operasyonda 2636 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu ve 1 gram esrar maddesi ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
ERZİNCAN - Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan ili Tercan ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda mülki sınırları içerisinde 1 mera arazisi ile 3 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 bin 636 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 1 gram esrar maddesi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 1 kişi tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel