Erzincan'da Türkiye İş Kurumu Eğitim Programı Tamamlandı
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitim programı tamamlandı. Programa katılanlar, mülakat süreci ve iş arama becerileri hakkında bilgi aldı.
Erzincan'da Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen son eğitim programı tamamlandı.
Programa, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Orhan, Müdür Yardımcısı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Selçuk Tektaş da katılım sağladı.
Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara mülakat süreciyle ilgili bilgilendirme yapılarak, iş arama becerileri üzerine önemli bilgiler paylaşıldı. Eğitimin sonunda katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel