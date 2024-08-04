Erzincan'da terk edilen yavru kedilere sahip çıkan bir kişi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde yaşayan Habip Toprak, annesi tarafından terk edilen yavru kedilere sahip çıkarak onların hayatlarını kurtardı.

Toprak, evinde küçük bir yaşam alanı oluşturdu ve yavru kedilere biberonla süt vererek düzenli bakım yapıyor. Özverili çabası sayesinde kediler hızla sağlıklı bir şekilde büyütülüyor. Adeta ölmek üzere olan yavrulara hayat veren Habip Toprak, son iki gündür dört yavru kediyi biberonlarla besleyerek büyütmeye çalışıyor. - ERZİNCAN