Erzincan'da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı - Haberler

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Erzincan'da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan'da Ramazan Bayramında nöbetçi olacak fırınların listesi belirlendi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Ramazan Bayramında nöbetçi olacak fırınların listesi belirlendi.

Buna göre; Bayramın 1. günü / 02.05.2022 Pazartesi

Gül Ekmek Fırını - Ordu Caddesi

Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi

Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi

Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi

Ertuş 1 Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Can Mercan Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Ulalar Ekmek Fırını - Ulalar Mahallesi

Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi

Somuncu Baba Ekmek Fırını - Barbaros Mahallesi

Kardeşler Fırını - Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi

Bayramın 2. günü / 03.05.2022 Salı

Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi

Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi

Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi

Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Ertuş 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi

İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi

Toklu Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi

Bozoğlu Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi

Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik

Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Bayramın 3. günü 04.05.2022 Çarşamba

Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi

Eksaş Ekmek Fırını - İplik Fabrikası Caddesi

Kök Ekmek Fırını - Keresteciler Sitesi

Erhan Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi

Eğinlioğlu Ekmek Fırını -Merkez Çarsısı

İkizler Fırını - Demirkent Mahallesi

Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi

Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi

Bizim Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi

Ekmekçim Fırını - Mimar Sinan Mahallesi

Aydın Ekmek Fırını - Ordu Caddesi - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demirkent, Kavakyolu, Erzincan, Ekmek, Yerel, Haberler

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