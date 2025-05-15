Erzincan'da Kurt Saldırısı: 15 Kuzu Telef Oldu

Erzincan'da ağıla giren kurtlar 15 kuzuyu telef etti, 15'ini yaraladı, 30'u ise kayboldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 15 kuzuyu telef etti.

İlçeye bağlı Hacıbayram köyü merasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu'ya ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı. Sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef olurken, 15'i yaralandı, 30'u ise kayboldu.

Telef olan hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü. Kaybolan hayvanları arama çalışmaları sürüyor.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri de yaralı hayvanlara kuduz aşısı yaptı.