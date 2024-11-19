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Erzincan'da Gerçeği Aratmayan Polis Tatbikatı Yapıldı

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği eylemci grubu ile yapılan tatbikatta, polis ekipleri çeşitli yöntemlerle müdahale etti ve eylemcileri etkisiz hale getirdi.

Polislerin tatbikatı gerçeği aratmadı

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce "Hizmet İçi Eğitim" çerçevesinde polis ekiplerinin katılımıyla toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, kamu düzeninin bozulmasına tehdit oluşturan eylemci grubu öncelikle yolu barikatlar ile kapatan eylemciler, daha sonra ateş yakarak yasa dışı sloganlar ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulmasına sebebiyet vermesi üzerine eylemciler göz yaşartıcı savunma tüfeği, gaz ve TOMA ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Tatbikatta eylemciler tarafından yakılan ateşler TOMA tarafından söndürüldü. Daha sonra eylemciler, çevik kuvvet polislerinin gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına alındı.

Basından gizli olarak yapılan tatbikatın videosu emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Erzincan'da Gerçeği Aratmayan Polis Tatbikatı Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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