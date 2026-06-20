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Erzin'de okul inşaatlarında çalışmalar sürüyor

Erzin'de okul inşaatlarında çalışmalar sürüyor
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Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, ilçede yapımı süren TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulundu. Projelerin planlanan takvime uygun ilerlediği belirtildi.

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, yapımı devam eden TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Özaydın'ın beraberinde Hasan Gün ve Erhan Kenanoğlu ile birlikte yapımı süren eğitim yatırımlarını inceledi. Heyet, ilçede inşası devam eden 24 derslikli TOKİ İlkokulu ile 16 derslikli TOKİ Ortaokulu şantiyelerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında gerçekleştirilen incelemelerde projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişi değerlendirilirken, eğitim yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki eğitim altyapısının güçlenmesinin hedeflendiği belirtildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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