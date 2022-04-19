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Erdek'te ramazan denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erdek'te ramazan denetimleri devam ediyor

Ramazan ayı ile birlikte ekmek ve pide üretiminde meydana gelen artış sonrasında Erdek'te denetimler de sıklaştı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ramazan ayı ile birlikte ekmek ve pide üretiminde meydana gelen artış sonrasında Erdek'te denetimler de sıklaştı. Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdek Belediyesi zabıta ekipleri ilçede ekmek ve pide üretimi yapan unlu mamuller işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Erdek'te gerçekleştirilen rutin denetimlere ilaveten ramazan ayında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda üretilmiş ürünlere ulaşabilmesi adına denetimler artırıldı. Unlu mamul üreticilerine yönelik yapılan kontrollerde ekmek ve pidelerin hijyenik ortamda üretildiğini belirlerken gözlemlenen ufak tefek eksiklikler konusunda da işletmeleri uyardı. Görülen eksiklikler konusunda esnafı uyaran denetim ekipleri ileriki dönemde yapılacak kontrollerde bu eksikliklerin giderilip giderilmediği konusunda incelemelerin yapılacağı duyurusunda bulundu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Ramazan, Tarım, Erdek, Yerel, Haberler

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