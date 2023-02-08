Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela'nın enkazdan çıkartılırken ki sözleri ise duygulandırdı. Küçük Ela, "Ben çok ağırım ama" dedi.