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Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela'nın enkazdan çıkartılırken ki sözleri ise duygulandırdı. Küçük Ela, "Ben çok ağırım ama" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin etkilendiği illerden birisi de Hataydı. Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Ekipler, son olarak Hatay Merkez Atatürk Caddesi'ndeki enkazdan 5 yaşlarındaki Serap Ela'yı sağ çıkarttı. Küçük Serap'ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine "Ben ağırım ama" sözleri duygulandırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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