Emeklilerden 4 Bin Liralık "Bayram İkramiyesine" Eleştiri: "4 Bin Lirayla Hiçbir Şey Yapamayız. En Az 10 Bin Lira Olmalıydı"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Emekliler Kurban Bayramı için verilecek 4 bin liralık ikramiyenin yetersiz olduğunu dile getirdiler. Bir emekli, "4 bin lira ile hiçbir şey yapamayız. En az 10 bin lira olması lazımdı. Bu gidişle kurbanlık alamayız. Emekliyiz, 20 bin lirayla ne alacaksın ki?" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler Kurban Bayram ikramiyesine zam yapılmayacağı açıklamasına tepki gösterdiler. Emekli bir yurttaş, "Kendilerin olsun vermesinler. Dört bin lira ne yapacak, et alacak olsan dört kilo et yapar, kurbanlık yapmaz. Kurbanlık 30 bin lira, maaş 21 bin lira alıyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek Kurban Bayramı ikramiyesine ilişkin, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı'nda da kıymetli emeklilerimize vereceğiz" açıklamasını yaptı. Emeklilere geçen bayram 4'er bin lira ikramiye verilmişti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir emekli, 4 bin liralık ikramiyeye ilişkin, "Kurbanlık alınır mı? Kaliteli et alsam bile alamam, o parayla. Torun bile beğenmiyor 4 bin lirayı" dedi.

Başka bir emekli, "4 bin lira ile hiçbir şey yapamayız. En az 10 bin lira olması lazımdı. Bu gidişle kurbanlık alamayız. Emekliyiz, 20 bin lirayla ne alacaksın ki? Kurbanlığın kilosuna 400-450 lira diyorlar. En düşük 50 kilogramı 25 bin liradan aşağı olmaz, 25-30 bin lira yapar. Maaş 20 bin lira; nereye yettireceksin? Hiç para harcamayacak mısın?" şeklinde konuştu.

Bir başka emekli ise tepkisini, "Kendilerinin olsun, vermesinler. 4 bin lira ne yapacak? Et alacak olsan dört kilo et yapar, kurbanlık yapmaz. Kurbanlık 30 bin lira. Maaş 21 bin lira alıyorum. Paramla giderim iki kilo et alırım, kavurma yapar yerim" sözleriyle dile getirdi.

"Yarım kilo et alır, bir şeyler yemeye çalışırız"

Diğer bir emekli de, "Yeterli değil, 4 bin lirayla dört kilo et alınır ancak. Kurbanlık alamıyorum. Emekli ve durumu olmayan kesemez. Ne yapalım? Biz de yarım kilo et alır, bir şeyler yemeye çalışırız" dedi.

Emekli bir ilçe sakini de, "Ben onu da istemiyorum, kendilerine veriyorum, onu da kendileri alsın. Bana gereği yok. Kurbanlık daha alamadık, nereden alacağız? Borçla alabiliriz. Başka ne yapacaksın? 2-3 ay sonra ödeyerek alırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA