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Adıyaman Üniversitesi'nde Emekliler Yılı İçin Yemek Yarışması Yapıldı

Adıyaman Üniversitesi'nde Emekliler Yılı İçin Yemek Yarışması Yapıldı
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Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlenen '2024 Emekliler Yılı' kapsamında gerçekleştirilen yemek yarışması sona erdi. 'Türkiye Yüzyılının Emektarları' projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlik, emekliler ve aşçılık programı öğrencilerinin oluşturduğu grupların en lezzetli Abuzer Kebabını yapmak için yarıştığı bir organizasyon oldu. Yarışmanın birincisi Fatma Öteleş ve Esma Koyuncu'dan oluşan grup oldu, ilk üçe girenlere bıçak seti hediye edildi.

Adıyaman Üniversitesi'nde "2024 Emekliler Yılı" kapsamında düzenlenen yemek yarışması sona erdi.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Türkiye

Yüzyılının Emektarları" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler dizisi yemek yarışmasıyla sona erdi. ADYÜ Sosyal Bilimler Yüksekokulu Aşçılık Programının ortaklığıyla Aşçılık Atölyesinde düzenlenen yarışmada emekliler ve aşçılık programı öğrencilerinden oluşan ikişer kişilik gruplar en lezzetli Abuzer Kebabını yapmak üzere heyecanla yarıştı.

Jüri Üyeliğini ADYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, ADYÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fuat Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve ADYÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Akademik Personeli Öğr. Gör. Nevzat Güler'in yaptığı yarışmayı Fatma Öteleş ve Esma Koyuncu'dan oluşan grup kazandı. Yarışmanın ikincisi Gülsüm Yetiş ve Ayşe Önganer'den, üçüncüsü ise Emine Akar ve Fatma Akar'dan oluşan gruplar oldu.

İlk üçe giren yarışmacılara bıçak seti hediye edildi. Yarışmanın sonunda yarışmacılara ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Aşçılık Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Saçıkaralı, Öğr. Gör. Mesut Karaman ve Öğr. Gör. Metin Öztürk'e ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fadime Tikbaş'a teşekkür belgeleri verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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