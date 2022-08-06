Elektrikli scootera 6 kişi binerek canlarını hiçe saydılar - Haberler

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Elektrikli scootera 6 kişi binerek canlarını hiçe saydılar

Elektrikli scootera 6 kişi binerek canlarını hiçe saydılar Antalya'nın farklı noktalarında elektrikli scootera 6 çocuk aynı anda bindi.

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Elektrikli scootera 6 kişi binerek canlarını hiçe saydılar

ANTALYA - Antalya'nın farklı noktalarında elektrikli scootera 6 çocuk aynı anda bindi. Bununla da yetinmeyen çocuklar yokuş aşağı son hızla ilerledi. O anlar trafikte ilerleyen başka sürücüler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte turizm kenti Antalya'da elektrikli scooterlar yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Kentte emniyet güçlerinin denetim ve uyarılarına rağmen elektrikli scooterların hatalı kullanımı devam ediyor. Bir kaç gün önce elektrikli scooterlara 5 kişi binmiş ve ters yönden trafiği tehlikeye düşürmüştü. Benzer bir görüntü ise dün akşam vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentin farklı noktalarında elektrikli scootera 6 çocuk aynı anda bindi ve trafikte ilerledi. Bununla da yetinmeyen çocuklar yokuş aşağı son hızla yol aldı. Kayıt alan sürücü ise, "Güvenli taşımacılıkta son nokta. İyi sürüyor helal olsun" sözleri ile şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre trafikte ilerleyen scooter, ara sokaklarda gözlerden kayboldu.

Öte yandan, elektrikli scootera bir kişiden fazla binmek yasak ve bu kurala uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Fırat Demir - Yerel

Antalya 3. Sayfa Yerel Haberler

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