Elazığ'da Ürünlerini Dolu Vuran Çiftçiler Devletten Yardım İstiyor: "Bölgemiz Afet Bölgesi Kapsamına Alınsın"

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 26 Nisan Pazar etkili olan dolu nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü köyler, devletin "afet bölgesi" ilan edilerek zararlarının karşılanmasını istiyor.

Elazığ'da geçen hafta etkisini gösteren dolunun ardından Koruk Köyü'ndeki üzüm üreticileri büyük sıkıntıya düştüklerini söylediler. Köy Muhtarı Mehmet Kuytu, üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçlarını ödeyemez hale geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"26 Nisan Pazar günü yaşanan dolu felaketi 15 köyde etkili oldu. Köylerimizin temel geçim kaynağı tarımdır. Bu nedenle yaşanan hasar köylülerimizi ekonomik olarak zor durumda bıraktı. Birçok çiftçinin banka ve Tarım Kredi borçları bulunmaktadır. Yaşanan bu felaket, çiftçilerimizin borçlarını ödeme noktasında onlara ciddi sıkıntılar yaşatacak. İlgili kurumlar ve milletvekilleri ile görüşme halindeyiz. Devletimizin her zaman olduğu gibi bu süreçte de bizlerin yanında olacağına inanıyoruz. Bakanlığımızdan, doludan etkilenen bölgemizi afet kapsamına alarak üreticilerimizin zararının karşılanmasını talep ediyoruz."

"Ceviz ve badem kalmadı"

Üretici Necdet Kutlu da zararın boyutunun büyük olduğunu vurgulayarak, "Yaşanan dolu felaketinden sonra oluşan zarar; bağlarımızda yüzde yüz, mercimekte yüzde yüz, arpada yüzde 80, buğdayda yüzde 80. Ceviz ve bademlerde ise hiçbir şey kalmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz. Üreticinin yanında durması gerekiyor. Durmazsa biz ne üreteceğiz?" dedi.

Bir başka üretici de bütün mahsullerin zarar gördüğünü belirterek, "Bu yıl mahsul kalmadı. Bağlarda, mercimekte, arpada kesinlikle mahsul yok. Yüzde 100 zarar. Seneye de yüzde 50 zarardayız. Çiftçi çok mağdur durumda. 600 kök badem vardı. Hepsi gitti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA