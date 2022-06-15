Elazığ'da, sulama suyu için kullandıkları elektrik için "tarımsal elektrik tüketim tarifesinin" değil "sanayi tüketim tarifesinin" uygulandığını belirten köylüler, traktörleri ile eylem yaptı. Köylerinden kent merkezine gitmek isteyen çiftçiler, şehir girişinde polis ve jandarma tarafından durduruldu. Bir çiftçi, "Tarımsal sulamadan geleceğine, sanayi bazından geliyor. Biz orada fabrika işletmiyoruz. Bugün bırakmasalar, yarın gideceğiz" dedi.

Elazığ'da Devlet Su İşleri, önceki aylarda çiftçilere yazı göndererek, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin bedelinin kamu tarafından karışlanması uygulamasından vazgeçildiğini bildirmişti.

Kuzova Sulama İstasyonları Bölgesi bölgesindeki köylerinde, pancar ekiminde sulama için kullanılan elektrik bedeli için "tarımsal elektrik tüketim tarifesi" yerine "sanayi tüketim tarifesinin" uygulandığını belirten üreticiler, yüksek faturaları, traktörleri ile yollara çıkarak protesto etti.

Yaklaşık 50 çiftçi traktörleriyle birlikte Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nün önünde bir açıklama yapmak istedi. Ancak çiftçiler, şehir girişinde polis ve jandarma tarafından engellendi.

Bunun üzerine çiftçiler, aralarından temsilci belirledi. Çiftçilerin temsilcileri Elazığ İl Özel İdaresi'ne gitti ve burada sorunlarını Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu'na aktardı.

Çiftçilerin eylemine CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran da destek verdi. Bir çiftçi, Duran'a; "Geçen sene çapayı yapan arkadaşların yevmiyesi 60 lira, bu sene 200 lira, bunların hepsi maliyet. Bu iş yürümez. Devletten destek bekliyoruz. Bugün devlet çiftçinin arkasında durmuyorsa…" dedi.

Bir başka çiftçi Haki Küçük ise "Tarımsal sulamadan geleceğine, sanayi bazından geliyor. Biz orada sanayi yapmıyoruz. Muhtarlarımız başvurdu. Biz orada fabrika işletmiyoruz. Faturada, 'Sanayi elektriği' olarak geçiyor. Hiçbir çözüm alamadık. Bugün bırakmasalar, yarın gideceğiz. Ne yapabilirler. Bu bizim yasal hakkımız" dedi.

Küçük, daha sonra şunları söyledi:

"Nereden bakarsan bak, 3-4 kat arttı mazot. Geçen yıl biz mazotu 6 buçuk – 7'ye (6 buçuk 7 liraya) alıyorduk. Bu sene 30'a (30 liraya) alıyoruz. Geçen sene 80 lira torbasına, aldığımız gübre; bu yıl 750-800 (lira) belki daha fazla olacak. Çiftçi nasıl kalkınacak? Traktörünü, tarlasını satacak. Dışarıdan buğdayı 7 buçuk liraya getiriyorsun, Türk çiftçisine 7 buçuk lirayı reva görmüyorsun. Böyle bir politika olur mu?"

"ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞIYORLAR"

Çiftçilerle konuşan CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran şunları söyledi:

"Elazığ Cip köyündeyiz, eylemin gerekçesi aslında olması gereken ve makul bir gerekçe. Ülkemizde çiftçiye, köylüye verilen desteklerin sadece rakamlar üzerinde kaldığı, sözler üzerinde kaldığı, taahhütler üzerinde kaldığı açık. Az önceki görüştüğümüz çiftçilerin ortak derdi, sadece pancar üretimi için olan kısımda dahi gerek maliyetlerin artışı; bunun içinde mazot, gerek işçi parası artışlardan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ama asıl güncel en büyük sıkıntı elektrikle alakalı, enerji ile alakalı. Sıkıntı enerji ile alakalı sıkıntı. İki sıkıntı var, bir enerjinin yüksek gelmesi, ikincisi enerjinin köylüye-çiftçiye tarımsal olarak değil de sanayi olarak verilmesi. Buradaki rakamın bile yüksek olduğunu dillendirdi çiftçilerimiz. Haklı bir gerekçe, haklı bir isyan, haklı bir talep. Bundan birkaç ay önce 'ülkede bir karış toprak bırakmayın, ekin' diyenler bugün aynı desteği göstermiyorlar.

"VERİLEN DESTEKLER BUGÜN BİR SİGARA PARASI OLMUŞTUR"

Çiftçiler mağdur, maliyetler arttı. Mazotundan, aracından, işçisinden, hayat şartlarından dolayı mağdurlar. Bir an önce yetkililerin bu duruma el atması gerekiyor. Denizde yatlarıyla gezen insanlara verilen indirimlerin, mazot üzerinden çiftçilere sağlanması; diğer konularda gösterilen desteklerin gerçek ve bugünkü reel olması gereken fiyatlara getirilmesi gerekmektedir. Verilen destekler mevcut ekonomik durumda çok komik rakamlardır. Düne kadar büyük rakam olarak görülen destekler, bugün artık bir sigara, bir filtre parası veya bir zeytinyağı parası olmuş. Artık bu rakamların güncellenmesi, çiftçiye gerekli desteğin verilmesi gerekiyor. Siz çiftçiye gerekli desteği vermezseniz; yurt dışında yerler alıp da değişik ülkelerde araziler alıp da ekim yapacağınızı söylemek çok da gerçekçi değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda çiftçinin sonuna kadar yanında olacağız."

"YANIMDA 2 ELEKTRİK FATURASI GÖTÜRDÜM"

Elazığ'da eylemleri güvenlik güçleri tarafından engellenen çiftçilerin bir kısmı daha sonra Elazığ İl Özel İdare'de Vali Yardımcısı ile görüşerek dertlerini anlattılar. Görüşme sonrası çiftçiler adına açıklama yapan çiftçi Serkan Aykaç, daha önceki 3 yıl boyunca devletin ödediği faturanın da sanayi tipi fatura üzerinden ödendiğini söyleyerek, "Arazimiz sulama arazisine çevrilememiş. Ben giderken boş gitmedim. Yanımda iki tane elektrik faturası vardı. Bir kendimin özel sulama elektrik faturasını gösterdim, bir de DSİ'nin sulama bölgesine ait faturayı gönderdim. DSİ Bölge Müdürümüzün de aslında bir hatası var. Kardeşim bu faturayı devlet olarak niye fazla ödüyoruz burası sanayi hattı değil ki?" dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK

Çiftçi Serkan Aykaç, Valilikle görüşmesi sonucu GES yapılacağı sözünü aldıklarını söyledi. Ayka, "GES yapılacak ondan sonra buraya destek verilecek dediler ki en erken tarihte yapılacaklar. 'Ben bunu en erken vakitte yapacağım' dedi, Valilik. Bana kalırsa en erken vakit kasımdan önce olmaz" dedi.

ANKA / Yerel