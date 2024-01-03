Elazığ'da polisliğe ilgi duyan 2 kardeşe sürpriz

Elazığ'da polisliğe ilgi duyan 2 kardeşe emniyet ekipleri sürpriz yaptı. Evlerinden zırhlı araçlarla alınan 2 kardeşe, Özel Harekat Şube Müdürlüğü gezdirilip polislik mesleği anlatıldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının polislik mesleğine ilgi duyduklarını öğrendi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaş ile görüşerek kendisini, 2 çocuğunu ve eşini ekip aracı ile ikametlerinden alarak Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürdü. Çocuklar, şube müdürlüğüne ait zırhlı araçlara bindirildi. Hayalleri gerçeğe dönüşen çocuklara polislik mesleği de anlatılırken, polis ağabeyleri tarafından kendilerine çeşitli hediyeler verildi. - ELAZIĞ