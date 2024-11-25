Elazığ'da Kar Yağışı Eğlencelere Sahne Oldu
Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gençlerin türkü söyleyip halay çekerek kutlamalarına neden oldu. Tarihi Harput mahallesinde renkli görüntüler oluştu.
Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı renkli görüntüler sahne oldu. Kar yağışını türkü söyleyip, halay çekerek kutlayan gençler kameralara yansıdı.
Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Elazığ'ın tarihi mahallesi Harput'ta kar yağışını gören gençler, türküler eşliğinde halay tutarak gönüllerince eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin eğlenceli anları, kameralara yansıdı. - ELAZIĞ