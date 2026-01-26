Şişme botu kızak yapıp ATV araçla çektiler

Elazığ'da kar üzerinde eğlenmek isteyen şahıslar, ATV araçla şişme botu çekmeye başladı. Hıza dayanamayan botun üzerindeki şahsın bir süre sonra düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'da vatandaşlar kar üzerindeki eğlencelerini farklı bir noktaya taşıdı. Harput'ta bir araya gelen grup, şişme botu ATV araca bağladı. Ardından botun içine binen şahıs, ATV ile hızla çekildi. Başında kask olan şahsın, bir süre sonra hıza dayanamayarak düştüğü hem eğlenceli hem de tehlikeli o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ