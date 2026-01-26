Haberler

Şişme botu kızak yapıp ATV araçla çektiler

Şişme botu kızak yapıp ATV araçla çektiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da vatandaşlar, kar üzerinde ATV aracıyla çekilen şişme botla eğlenceli anlar yaşadı. Hıza dayanamayan bir kişi botta düştü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kar üzerinde eğlenmek isteyen şahıslar, ATV araçla şişme botu çekmeye başladı. Hıza dayanamayan botun üzerindeki şahsın bir süre sonra düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'da vatandaşlar kar üzerindeki eğlencelerini farklı bir noktaya taşıdı. Harput'ta bir araya gelen grup, şişme botu ATV araca bağladı. Ardından botun içine binen şahıs, ATV ile hızla çekildi. Başında kask olan şahsın, bir süre sonra hıza dayanamayarak düştüğü hem eğlenceli hem de tehlikeli o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı