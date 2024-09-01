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Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer Görevini Devretti

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Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, görevini Şube Sekreteri Mustafa Sarıgeçili'ye devretti. Sezer, 14 yıl boyunca başkanlık yapmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Sarıgeçili ise başkanlığa vekalet edecek.

Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer görevini Şube Sekreteri Mustafa Sarıgeçili'ye devretti, Sarıgeçili başkanlığa vekalet edecek.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Ağustos ayı olağan toplantısı şube hizmet binasında gerçekleştirildi. 14 yıldır Şube Başkanı olarak görev yapan Mehmet Sezer 30 Ağustos itibariyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Divan Toplantısı'nda kürsüye çıkan Mehmet Sezer, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'ndeki görevini teslim ederken, "Birlik ve beraberlik içinde, büyük zorlukları aşarak önemli başarılara imza attık. Çok zor zamanlardan geçtik ama ilkeli sendikacılığın nasıl yapılacağını herkese gösterdik. Türkiye'de hiçbir şubeye nasip olmayan başarılara imza attık. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Mehmet Sezer konuşmasında; "Şube Yönetimizdeki arkadaşların hepsi benim kardeşimdir. Bana ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaktan onur duyarım ama inanıyorum ki yeni yönetim yine bu teşkilatı Türkiye'de başarıdan başarıya koşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sezer'in istifasının ardından yeni yönetim oluşuncaya kadar Başkanlığa vekalet edecek olan Şube Sekreteri Mustafa Sarıgeçili, Mehmet Sezer'in liderliğinde elde edilen başarıların altını çizerek, "Mehmet Sezer gibi bir isimden bu görevi devralmak, büyük bir onur ve sorumluluk. O şubemizi hep zirvede tuttu. Bizler de bundan sonra şubemizi daha da ileriye taşıyacak, Eğitim-Bir-Sen Adana Şube ailesi olarak birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mustafa Sarıgeçili, Mehmet Sezer ve Mustafa Gün'e bugüne kadarki emeklerinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti.

Toplantıya katılan Divan Kurulu Üyeleri, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu konuşmalar yaptı. Yaşananların bir nöbet değişimi olduğunu vurgulayan Divan Kurulu Üyeleri bu değişimin Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'ni daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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