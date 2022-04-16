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EGC'de yeni başkan Kılınç oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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EGC'de yeni başkan Kılınç oldu

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) 5. Olağan Genel Kurulunu yaptı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) 5. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Cemiyet Başkanlığına Oktay Kılınç seçildi.

İki adayın yarıştığı seçimde Divan Başkanlığına Hüseyin Aslan oy birliği ile getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul toplantısında; cemiyet tüzüğünde başkanlık için önceden belirlenmiş olan "başkan olabilmek için en az 1 yıl 212 basın sigortalı olunmalı" şartı, yeniden düzenlendi. Tüzük değişikliğinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilerek seçime gidildi. Genel kurula katılan gazetecilerden 26 oy alan Oktay Kılınç başkanlığa seçilirken, Zeki Demirbaşta 25 oy aldı.

Yapılan seçimin ardından genel kurulun hayırlı olmasını temenni eden Kılınç, Erzincan basınının birlikteliğini sağlayarak, azimle çalışacağını ve bu seçimin bir kaybedeninin olmadığını kaydetti. - ERZİNCAN

EGC'de yeni başkan Kılınç oldu

EGC'de yeni başkan Kılınç oldu

EGC'de yeni başkan Kılınç oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstiklal Marşı, Hüseyin Aslan, Erzincan, Yerel, Haberler

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