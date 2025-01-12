Edirne'de Kar Yağışı Nedeniyle Motokuryelere Trafik Yasaklandı
Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik, olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve benzeri araçların bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelerin ikinci bir açıklamaya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kıymetli Edirneliler, ilimizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet, motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE