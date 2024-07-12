Düzce Valisi Selçuk Aslan, Dünya Nüfus Günü etkinlikleri düzenledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 11 Temmuz Dünya Nüfus Gününde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yıldız Altınkoç'u, Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlerini ve beraberindeki nüfus personelini kabul etti.

Vali Selçuk Aslan, Dünya Nüfus Günü münasebetiyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yıldız Altınkoç'u, Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlerini ve beraberindeki nüfus personelini kabul etti.

Nüfus Müdürlüğü tarafından Vali Aslan'a, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla doğum belgesi takdim edildi.

Vali Aslan, eski nüfus cüzdanlarını değiştirmeyen vatandaşların yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı için en yakın nüfus müdürlüklerine başvurabileceklerini hatırlatarak; özverili çalışmalarından dolayı tüm Nüfus Müdürlüğü ailesine teşekkür etti. - DÜZCE