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Düzce Üniversitesi Rektörü, Etkili Bilim İnsanları Listesine Giren Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü, Etkili Bilim İnsanları Listesine Giren Akademisyenlerle Bir Araya Geldi
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan akademisyenlerle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve üniversitenin uluslararası alandaki yerini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin ile Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne girme başarısı gösteren akademisyenler katıldı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nin 2023 Etki Listesi ile Kariyer Boyu Etki Listesi'ne girmeyi başaran Düzce Üniversitesi akademisyenlerini tebrik eden Rektör Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin uluslararası alanda adının duyurulmasına katkı sağlayan öğretim üyelerine teşekkür etti. Düzce Üniversitesi'nin her geçen yıl ulusal ve uluslararası sıralamalarda büyük ivme yakaladığına dikkat çeken Rektör Sözbir, küresel sıralamalarda kazanılan başarıların dünya çapında önemli bir prestij kaynağı olduğunun altını çizerek Düzce Üniversitesi'nin bir dünya üniversitesi olduğunu vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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