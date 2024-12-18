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Düzce Üniversitesi'nde TÜSEB Proje Yazma Atölyesi Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde TÜSEB Proje Yazma Atölyesi Düzenlendi
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Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen TÜSEB Proje Yazma Atölyesi, araştırmacılara ve öğrencilere proje yazma süreci hakkında bilgiler sunarak uygulamalı deneyim kazandırdı.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen TÜSEB Proje Yazma Atölyesi gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) çağrılarına başvuruların, ön başvuru ve kapsamlı başvuru şeklinde iki aşamalı olarak yapıldığını belirterek sözlerine başladı. Programda TÜSEB çağrıları hakkında detaylı bilgilerin paylaşılacağını ifade eden Emine Tekin, çalıştayın öğrencilere ve araştırmacılara faydalı olacağını vurguladı.

Programa konuşmacı olarak katılan Düzce Üniversitesi Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülgün Çakmak Arslan, Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı'nın sunduğu hizmetlerden bahsederek sunumuna başladı. Daha sonra proje yazma konusuna değinen Arslan, proje fikrinin net bir soruna çözüm getirmesi, özgünlük, inovasyon düzeyi ve yaygın etkisinin yüksek olması gerektiğini sözlerine ekledi. Proje önerisi hazırlık aşamalarından söz eden Arslan, başlık, proje özeti, anahtar kelimeler, özgün değer, yaygın etki, projenin amacı, yöntem, proje yönetimi, ekip ve ekipman ile araştırma imkanları başlıkları altında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

DÜSEB hakkında da genel bilgiler aktaran Arslan, A1 – lisans öğrencilerine ve A4 – akademisyenlere yönelik açılan TÜSEB proje çağrılarında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Programın son bölümündeyse katılımcılar, TÜSEB proje çağrıları ön başvurularına yönelik örnek uygulamalar gerçekleştirerek proje pratiği kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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