Düzce İl Özel İdaresi encümeni 13 maddeyi görüşerek karara bağladı

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Düzce İl Özel İdaresi il encümen toplantısında gündemde yer alan 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Nuri Çelik başkanlık etti. Encümen üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündemde bulunan 13 madde tek tek ele alındı. Maddeler üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından ilgili konularda kararlar alındı. İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanına giren konuların değerlendirildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı