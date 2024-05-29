Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Vilayetler Hizmet Birliği Encümen Üyesi oldu.

Vilayetler Hizmet Birliğinin 58. Olağan Genel Meclis Toplantısı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Başkanlığında, Ankara Gölbaşı Vilayetler evinde gerçekleştirildi. Vilayetler Birliği Mayıs ayı Encümen toplantısına Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç katıldı. Birlik Meclisi toplantısında yapılan encümen seçimlerinde Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Vilayetler Birliği Daimi Encümen üyesi olarak seçildi.

Vilayetler Hizmet Birliği Encümen üyeliğine seçilen Meclis Başkanı Koç, yaptığı açıklamada "Vilayetler Hizmet Birliği'nin 58. Olağan Meclis Toplantısında Vilayetler Hizmet Birliği Encümen Üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Amacımız Vilayetler Hizmet Birliği toplantılarında ülkemizi ve Düzce'mizi en iyi şekilde temsil etmektir. Vatanımıza, milletimize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.

Vilayetler Birliği Mayıs ayı Encümen toplantısı gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - DÜZCE