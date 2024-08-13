Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden tayin olan müdürlere teşekkür belgesi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda ilin huzur ve güvenliği için görev yapan ve tayin olan müdürlere teşekkür belgesi verildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğümüz kadrosundan Van Emniyet Müdürlüğüne tayin olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Ali Çoşkun, Ankara Emniyet Müdürlüğüne tayin olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Savaş, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne tayin olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Abdurrahman Yılmaz'a, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Emniyet Müdür yardımcılarının katılımlarıyla veda programı düzenlendi. Programın sonunda Emniyet Müdürü Ergüder tarafından tayin olan müdürlere hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, "Huzur ve güvenliğimizin arttırılarak devam ettirilmesi için bu zamana kadar emek sarf eden müdürümüze teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dileriz" dedi. - DÜZCE