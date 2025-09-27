Düzce'de Yıkılan İhsaniye Köyü Camii Yeniden İnşa Edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2022 yılında meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alarak yıkılan İhsaniye köyü cami yeniden inşa edilerek hizmete alındı.

Düzce'de 3 yıl önce meydana gelen depremin ardından ağır hasar alarak yıkılan 22 camiden birisi olan İhsaniye köyü cami düzenlenen açılış programı ile hizmete açıldı. Açılışa Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Aslan, "23 Kasım 2022 Düzce depreminde ağır hasar görerek hizmet dışı kalan 22 camimizden biri olan İhsaniye Köyü Cami, Valiliğimizin öncülüğünde ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yeniden inşa edilerek dualar eşliğinde ibadete açıldı. İhsaniye Köyü Camii, deprem sonrası yeniden inşa edilen 20. cami oldu" dedi.