Düzce'de Yargıtay Zirvesi: Yargıtay Başkanı ve Üyeleri Toplandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen toplantıda Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay üyeleri Düzce'de bir araya geldiler.

Düzce, yargının zirvesine ev sahipliği yaptı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ev sahipliğinde Topuk Yaylası'nda düzenlenen toplantıya katılan Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile birlikte kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. İlk olarak Konuralp Antik Tiyatroyu ziyaret eden Yargıtay üyeleri, burada Konuralp tarihi ve kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

Ardından Akçakoca'yı da gezen Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve yargıtay üyeleri burada da ilçeyi tanıma fırsatı buldular. - DÜZCE