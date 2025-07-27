Düzce'de Üniversite Öğrencisi Genç Çiftçi Öne Çıkıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Kirazlı Köyü'nde üniversite öğrencisi genç çiftçi 25 dekarlık alanda kavun, karpuz ve kabak üretimi yapıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Durna ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Cem Özmen'in katılımıyla, Kirazlı Köyü'nde genç çiftçi Yusuf Şamil Aydın'ın üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Üniversite öğrencisi olan genç çiftçi Yusuf Şamil Aydın'ın 25 dekarlık kavun, karpuz ve kabak üretim alanı yerinde değerlendirildi. Sürdürülebilir üretim yöntemleri ve yeni nesil tarım uygulamalarıyla dikkat çeken bu alan, kırsalda kalkınma ve tarımda gençlerin artan rolü açısından örnek bir model oluşturuyor.

Genç çiftçilerin tarıma olan ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken İl Müdürü Esra Uzun, yenilikçi ve verimli üretim modellerinin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genç çiftçilere yönelik destek politikaları kapsamında gerçekleştirilen bu tür girişimler, hem kırsal istihdama katkı sağlıyor hem de tarımın geleceği için umut veriyor. - DÜZCE